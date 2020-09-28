На Ставрополье в легковушку въехал грузовик, пострадал ребенок

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 27 сентября, около 15:30, на автодороге «Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск» в Предгорном районе.

Водитель большегруза выбрал небезопасную скорость движения, не успел вовремя среагировать и врезался в автомобиль РЕНО ЛОГАН, который стоял на полосе движения с включенной аварийной сигнализацией после ДТП без пострадавших.

В результате аварии 12-летняя пассажирка автомобиля РЕНО с тяжелейшими травмами доставлена в реанимацию. За рулем грузовика был 37-летний житель Кисловодска.

Мужчина за последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Пол факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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