В День города и края в Ставрополе провели спортивный праздник для молодежи

В День края ЮСИ организовала спортивный праздник.

На Владимирской площади в краевом центре 26 сентября царили спорт, молодость, азарт. Спортивное настроение задали с самого утра. «ЮгСтройИнвест» организовал зарядку для всех желающих, которую провели тренеры спорткомплекса EVO GYM с соблюдением противоэпидемических мер: организаторы позаботились, чтобы число участников было ограничено, а социальная дистанция выдержана.

Эстафету драйва принял фестиваль уличных культур «Здесь и сейчас» - совместный проект администрации Ставрополя, Росмолодежи и группы компаний «ЮгСтройИнвест».

Молодые люди со всего Ставропольского края соревновались в популярных спортивных дисциплинах: воркаут - упражнения на специальных конструкциях, паркур - преодоление препятствий, слеклайн - балансировка на натянутой ленте, стритбол - игра в уличный баскетбол. Еще одним направлением стал стриат-арт - искусство рисовать красками из баллончиков.

Участников фестиваля поблагодарил заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Алексей Иванов.

- Друзья, Ставрополь - самый молодежный, самый спортивный город. Мы в этом еще раз убедились, - подчеркнул он. - Группа компаний «ЮгСтройИнвест» всегда поддерживала молодежные спортивные мероприятия. И сегодня с огромной радостью поздравляю всех победителей этого фестиваля! Здорово, что в нашем городе живут и тренируются такие таланты. Спасибо вам за этот потрясающий праздник! Друзья, поздравляю всех с Днем города и края! Желаю счастья и удачи! С праздником, Ставрополь!

Для победителей фестиваля Федерация молодежи России и группа компаний «ЮгСтройИнвест» подготовили призы. День города и края в этом году получился особенным - без массовых мероприятий и гуляний, но остался традиционно ярким.

Отметим, что проведение праздничных мероприятий, в том числе молодежных и спортивных, уже стали хорошей традицией для группы компаний «ЮгСтройИнвест». Жизнь в микрорайонах, которые возводит ГК, отличается насыщенностью и наполнена интересными событиями. Здесь отмечают не только День города, но и Новый год, Масленицу, День Победы, любимые ставропольцами праздники лидер строительной отрасли встречает вместе с жителями микрорайонов - одной большой семьей.