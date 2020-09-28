В Карачаево-Черкесии сбили школьницу при странных обстоятельствах

В селе Важное в Карачаево-Черкесии сбили школьницу, которая возвращалась с уроков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Инцидент произошел 25 сентября. 31-летний водитель "Nissan Qashqai" ехал в сторону поселка Домбай. В селе Важном он сбил ребенка на пешеходном переходе. В момент ДТП девочка возвращалась со школы.

- В результате ДТП девочка госпитализирована в хирургическое отделение лечебного учреждения с множественными травмами и ссадинами, - сказано в сообщении полиции.

Сотрудники МВД по КЧР устанавливают все обстоятельства происшествия. Многих удивляет, как могло произойти авария. Ведь участок дороги, на котором все случилось, аварийным не считается, а водитель был трезвым.

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