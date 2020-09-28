Ставрополье накроет порывистый ветер до 20 м/с

Температура воздуха при этом поднимется до 27 градусов. 29 сентября порывистый ветер может усилиться до 20м/с, а воздух прогреется до 26 градусов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным регионального Гидрометцентра, с 28 по 30 сентября осадков в крае не прогнозируется. В эти же дни в большинстве районов и округов региона сохранится чрезвычайная пожароопасность.

Днём 28 сентября на Ставрополье прогнозируется ветер, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха при этом поднимется до 27 градусов. 29 сентября порывистый ветер может усилиться до 20м/с, а воздух прогреется до 26 градусов.

По данным регионального Гидрометцентра, 30 сентября прогнозируется небольшое похолодание. Так, в этот день ожидается от +18 до +23 градусов. Порывы ветра сохранятся.