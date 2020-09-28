Житель Ставрополья убил пожилую любовницу топором

Орудие убийства. Фото: СКР по СК

В Буденновском городском округе начали расследовать уголовное дело об убийстве 53-летней местной жительницы. Среди главных подозреваемых - ее 39-летний любовник. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

11 сентября между любовниками случилась ссора на почве ревности. Не сдержав гнева, мужчина ударил спутницу топором в шею. От такой раны 53-летняя женщина скончалась на месте.

- Буденновский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю задержал 39-летнего жителя Буденновского района. Он подозревается в совершении преступлении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), - сказано в сообщении СКР по Ставрополью.

Следователи назначили ряд экспертиз и устанавливают все детали инцидента. Сейчас подозреваемый арестован.