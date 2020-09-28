На Ставрополье брошенных животных возьмут под опеку

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Проблема бездомных животных в Невинномысске поднималась уже не раз. В итоге с третьей попытки контракт на исполнение переданных полномочий нашел своего исполнителя и заключен. Об этом сообщил градоначальник Михаил Миненков.

Так, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города заключило договор на отлов бездомных животных для вакцинации, стерилизации, идентификации (установка ушной бирки) и дальнейшего содержания в приюте Ставрополя.

- Хочу напомнить, что ситуация с бездомными животными напрямую зависит от нашей с вами сознательности и гуманности. Мы несём за них ответственность! Не бросайте своих подопечных на улице, на дачах, любите и заботьтесь о них, - обратился Миненков к жителям Ставрополья.

Подать заявку на отлов безнадзорных животныхставропольцы могут по телефону 2-88-37 (доб. 217), а также обратиться в управление ЖКХ по адресу: Невинномысск, ул. Гагарина 59, каб. 103, время работы с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, про то, как облезлый пес с улицы оказался легендарным японским «Акита». И породистые красавчики не застрахованы от жизни беспризорника. Так, во Владикавказе вышвырнули на улицу собаку наслышанной японской «Акита» — каким был легендарный «Хатико».

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