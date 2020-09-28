В многоэтажках Ставрополя госжилинспекция проверила состояние подвалов

Фото: пресс-служба управления Ставропольского края - государственной жилищной инспекции

Жители трех многоквартирных домов Ставрополя обратились в госжилинспекцию по поводу захламления подвальных помещений. Инспекторы управления выехали на места для рассмотрения обращений.

Жильцы дома № 4/1 по улице Орджоникидзе сообщили в инспекцию о скоплении мусора в подвальных помещениях. Также, по словам заявителей, дом все еще не подготовлен управляющей компанией к отопительному периоду.

При осмотре подвального помещения инспектор не выявил течей трубопроводов инженерных сетей и нарушений санитарного состояния подвала.

Управляющая компания Ставрополя, в чьем ведении находится дом, представила акт проверки готовности к отопительному периоду, подписанный представителями ОМС и ресурсоснабжающей организации.

Работы по подготовке системы теплоснабжения к зиме в доме выполнены: произведена промывка трубопроводов, гидравлические испытания.

Однако во время осмотра подвала инспектор все же обнаружил в одном из помещений участок скопления строительного мусора. По результатам проведенных мероприятий руководителю управляющей организации выдано предостережение.

Второе обращение поступило на телефон доверия управления из многоквартирного дома № 48 по улице Ясеновской.

Собственники помещений в МКД выбрали непосредственную форму управления и заключили договор на оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества с ООО «Центральная сервисная служба».

Во время осмотра подвала инспектор выявил неудовлетворительное санитарное состояние помещения, наличие бытового и строительного мусора. При этом по договору подвальное помещение не входит в состав общего имущества МКД, не значится в техническом паспорте дома, отсутствует на поэтажном плане.

– По результатам мероприятий руководителю ООО «ЦСС» выдано предостережение: направить предложения собственникам помещений МКД для принятия решений о включении в состав общего имущества подвального помещения, о внесении соответствующих изменений в технический паспорт дома и об утверждении оплаты за содержание подвала, – прокомментировал начальник управления СК – ГЖИ Сергей Соболев.

Жительница дома №41/1 по улице 50 лет ВЛКСМ написала в инстаграм госжилинспекции о том, что подвальные помещения, сушилки и самодельные кладовки в этом доме завалены хламом одного из жильцов:

- Помогите с очисткой дома. Сами мы ничего не можем сделать». После вмешательства инспектора управляющая компания очистила подвальное помещение. Сушилки и кладовки УК обязалась освободить в течение двух недель. По результатам выполнения работ в управление будет представлен отчет.