В Пятигорске раскрыли серию разбойных нападений на автозаправки

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Представители сети автозаправочных станций обратились в дежурную часть отдела МВД России по Пятигорску с сообщениями о разбойных нападениях. На место происшествия оперативно выехали полицейские.

Факт противоправных деяний зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в торговых залах АЗС.

На видео злоумышленник, спрятав лицо под маской, врывается в торговые помещения и, угрожая операторам предметами, похожими на пистолет и топор, требует из кассы деньги. После этого он скрылся с похищенным на велосипеде.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 90 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Подозреваемым оказался ранее судимый 18-летний местный житель. Он рассказал, что большую часть похищенных денег потратил на покупку ноутбука.

При обыске по месту жительства парня полицейские обнаружили и изъяли пневматический пистолет, деньги и велосипед.

Против злоумышленника возбудили два уголовных дела по статье «Разбой». Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Буденновском городском округе начали расследовать уголовное дело об убийстве 53-летней местной жительницы. Среди главных подозреваемых - ее 39-летний любовник. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

11 сентября между любовниками случилась ссора на почве ревности. Не сдержав гнева, мужчина ударил спутницу топором в шею. От такой раны 53-летняя женщина скончалась на месте.

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