На радио «Комсомольская правда» 1 октября пройдет благотворительный марафон «Настоящая музыка»

Выступление можно услышать и увидеть в режиме реального времени в эфире радио «КП» 105,7 FM (Ставрополь) 88,8 (КМВ), онлайн-трансляции на сайте KP.RU и сообществах «КП-Ставрополье» в соцсетях! Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» 1 октября пройдет «Настоящая музыка» с кавер-группой «TURBO».

Так, «Комсомолка» вместе с Фондом социальной поддержки населения Ставропольского края проведут благотворительный онлайн-концерт.

Начнется «Настоящая музыка» в 17:00. Все собранные на благотворительном онлайн-концерте деньги направят в http://нашфонд.рф нуждающимся в лечении или улучшении жизненных условий жителям Ставрополья.

Выступление можно услышать и увидеть в режиме реального времени в эфире радио «КП» 105,7 FM (Ставрополь) 88,8 (КМВ), онлайн-трансляции на сайте KP.RU и сообществах «КП-Ставрополье» в соцсетях!

Желающие могут перечислить любую сумму по следующим реквизитам:

р/счет № 40703810160100000234 в Ставропольском отделении №5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь, БИК 040702615 кор/счет 30101810907020000615 ИНН 2635211142 КПП 263501001 ОГРН 1152651015934 ОКПО 22013180 ОКОПФ 70401