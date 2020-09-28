В Кисловодске водитель БМВ сбил насмерть женщину

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел сегодня, 28 сентября, около 16:00, на проспекте Победы в Кисловодске.

Водитель автомобиля БМВ превысил безопасную скорость движения, в результате чего не успел вовремя среагировать и сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

От полученных травм женщина погибла, ее личность сейчас устанавливается. На вид ей около 50 лет. За рулем автомобиля была 36-летний местный житель.

По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.