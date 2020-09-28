Просто сделал замечание: водитель «Гелендвагена» с ножом гонялся за обидчиком по Кисловодску

Фото: кадр видео, представленный пресс-службой СУ СКР по Ставропольскому краю

Водитель «Гелендвагена» с ножом гонялся по Кисловодску за другим автолюбителем, сделавшим ему мелочное замечание. Видео с кадрами погони попало в интернет, нападавший бесследно исчез, а следователи завели уголовное дело.

По данным пресс-службы следственного управления СКР по Ставропольскому краю, инцидент произошел 26 сентября. В плотном уличном движении один из автолюбителей сделал замечание водителю «Гелендвагена». О чем вскоре пожалел: после пары минут жаркой ссоры тот достал нож и погнался за «наглецом» по всему Кисловодску.

Инцидент попал на камеру, очевидцами стали десятки людей. Следственный комитет отреагировал оперативно, возбудив уголовное дело по статье «Хулиганство».

— По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игоря Иванова следственный отдел по городу Кисловодск СУ СКР по Ставропольскому краю ходатайствовал о передаче материала в свое производство, по результатам изучения которого следователи сразу возбудили уголовное дело, — сообщили в пресс-службе.

Следователям остается найти и поймать дебошира.