На Ставрополье пьяный мотоциклист при виде экипажа ДПС бросил мотоцикл и попытался сбежать

Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест сроком до 15 суток Фото: Андрей ДЕТЦЕЛЬ

Сотрудники Госавтоинспекции Ипатовскогого родского округа при патрулировании обслуживаемой территории заметили мотоцикл «Омакс» без регистрационных знаков. На нем, виляя по проезжей части, ехал мужчина.

При попытке остановить машину, водитель свернул на тротуар, бросил мотоцикл и затем пустился в бега.

Полицейские задержали 28-летнего местного жителя, который водительских прав не получал и, соответственно, права управления не имел.

Из-за резкого запаха спиртного, исходившего от водителя, автоинспекторы предложили ему пройти процедуру освидетельствования на месте.

Он согласился и попытался обмануть прибор, не выдыхая воздух, как положено. Уже в больнице процедура была успешно пройдена, прибор показал наличие более 0,5 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе.

В отношении ставропольца собрали административный материал по статье «Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления и находящимся в состоянии опьянения», машину поместили на специализированную стоянку.

Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест сроком до 15 суток.

Кроме того, собран административный материал за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, а также за отсутствие защитного мотошлема. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.