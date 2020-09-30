На Ставрополье у 40 тысяч бюджетников может измениться зарплата после перехода на новую систему расчета МРОТ

Сейчас по решению президента России МРОТ равен прожиточному минимуму трудоспособного населения и составляет 12 130 рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

У 40 тысяч ставропольских бюджетников может измениться зарплата после перехода на новую систему расчета МРОТ.

Такие прогнозные данные приводит региональное министерство труда и социальной защиты населения, комментируя грядущие изменения в методике расчета минимального размера оплаты труда. Автором инициативы выступил Минтруд России.

Сейчас по решению президента России МРОТ равен прожиточному минимуму трудоспособного населения и составляет 12 130 рублей.

Теперь его предложено определять по-новому. Считать собираются, исходя из медианной зарплаты граждан (заработной платы специалиста среднего звена), а не из стоимости потребительской корзины с учётом инфляции, как это делается сегодня.

По оценке экспертов, уже в 2021 году МРОТ может вырасти приблизительно на 5,5%. Законопроект уже одобрен Правительством РФ и внесен на рассмотрение в Госдуму.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ассоциация владельцев кинотеатров Ставрополья попросила прокуратуру края дать оценку долгому запрету на возобновление из работы, рассказали в ассоциации. Дело в том, что ситуация с закрытыми кинотеатрами нашего региона становится критической. При том, что почти все регионы России возобновили деятельность этой отрасли.

- Мы не можем понять ситуацию, которая сейчас происходит в стране. Мы входим в те регионы, где до сих пор не возобновлена работа кинотеатров. Аренда учреждения, коммуналка и зарплата сотрудников: все это никуда не исчезло. Кто-то из сотрудников вынужден подрабатывать в других местах, чтобы прокормить семью. А те, кто уже не в состоянии ждать, уволились, - сетует директор одного из крупных кинотеатров Ставрополя, Ирина Дробилко.

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