С вопросами о работе школ к главе региона обратились родители детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Осенние каникулы в Ставрополе: губернатор рассказал, будут ли переносить из-за коронавируса. С вопросами о работе школ к главе региона обратились родители детей.

— У нас нет взрывного роста заболевших коронавирусной инфекцией. Поэтому о продлении каникул вопрос пока не стоит, мы ориентируемся только на фактическое состояние детей в детсадах и школах и на то, сколько заболевших в крае, — ответил губернатор.

По словам Владимира Владимирова, в нашем крае около 1% детей не посещают школы и детсады из-за профилактики коронавируса. Тенденции роста этого числа нет.

- Мы внимательно следим за эпидситуацией, и готовы к быстрому принятию решений в случае реальной необходимости, — подчеркнул губернатор.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 148 человек. Число зараженных в регионе достигло 16075.

За все время выздороветь удалось 11426. А за последние сутки победить болезнь смогли 94 человека. Эти люди выписаны из медучреждений и находятся дома.

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