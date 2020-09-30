Из-за ремонта труб в Ставрополе перекроют улицу

В Ставрополе на месяц перекроют дорогу на участке по улице Пономарева. Там начнется ремонт водопровода. Работы продлятся с 28 сентября по 28 октября, сообщают коммунальные службы города.

Рабочие займут небольшую часть улицы. Полиция перекроет дорогу с улицы Черняховского до улицы Минина. Не уточняется, будет ли организован въезд для автомобиля хозяев тамошних домой.

Карта улицы. Закрытый участок и два объезда. Фото: Яндекс.Карты Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Как видно по карте снизу, улица находится около оживленной улицы Серова. Объехать дорогу можно не только по ней. Первый путь - это по улице 9 Января. Второй - сначала по переулку Шевелева, потом по улице Красноармейская.