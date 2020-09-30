После смертельного пожара в Ингушетии задержан мужчина

В Ингушетии полиция задержала мужчину, которого подозревают в поджоге. Его возможный соучастник в бегах. Об этом сообщает источник "КП" в правоохранительных органах.

Напомним, 29 сентября в Сунже загорелась ферма. В пожаре погиб один человек.

- Одна из версий случившегося - намеренный поджог. Идет проверка. Одного [подозреваемого] задержали, другой пока скрывается, но его уже ищут. Личность установлена, - сказал источник.

На месте работают эксперты. Судмедэкспертиза устанавливает причину смерти человека. Источник предположил, что, возможно, между поджигателями и погибшим произошел конфликт - на лице скончавшегося есть следы побоев.