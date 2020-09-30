На Ставрополье школьные каникулы не будут сдвигать из-за коронавируса

Губернатор Ставрополья рассказал, что получает много вопросов о режиме работы школ в нынешней обстановке с коронавирусом.

- Много обращений в директ, да и не только: планируем ли двигать каникулы из-за этого? - поделился Владимир Владимиров.

По его словам, сейчас таких показаний нет. Лишь около процента школьников и воспитанников детских садов сейчас не ходят на занятия из-за профилактических мероприятий по коронавирусу.

- Тенденции роста этой цифры нет. Но мы внимательно следим за эпидситуацией, и готовы к быстрому принятию решений в случае реальной необходимости, - заявил губернатор.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на сегодняшний день в школах Ставрополья обучается более 303 тысяч детей. Около 3,5 тысяч учащихся выбрали индивидуальный учебный план и проходят обучение на дому в дистанционной форме. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Там же и добавили, что во всех школах организовано разделение потоков учащихся, составлены индивидуальные графики занятий и питания.

За каждым классом закреплён отдельный кабинет. Проводятся все необходимые профилактические мероприятия.

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