В Ставрополе горожан просят не паниковать во время звучания сирен

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе 2 октября пройдет всероссийская тренировка по гражданской обороне. В краевом центре развернутся передвижные пункты питания, вещевого и продовольственного снабжения, станции обеззараживания техники и так далее. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Так, во время тренировки в 10:35 в городе включат электрические сирены для проверки их работоспособности и обучения населения.

Звучание сирен означает сигнал: «Внимание всем!». Услышав звук, включите радио и телевизионные приемники, прослушайте информацию, сообщите о ней соседям, особенно пожилым людям.

Ставропольцев просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе на месяц перекроют дорогу на участке по улице Пономарева. Там начнется ремонт водопровода. Работы продлятся с 28 сентября по 28 октября, сообщают коммунальные службы города.

Рабочие займут небольшую часть улицы. Полиция перекроет дорогу с улицы Черняховского до улицы Минина. Не уточняется, будет ли организован въезд для автомобиля хозяев тамошних домой.

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