На Ставрополье женщина убила любовника из-за споров об изменах

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В Андроповском районе расследуют убийство 41-летнего жителя села Солуно-Дмитриевское. Главная и единственная подозреваемая - его сожительница. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.

16 сентября парочка выпивала дома. После очередного бокала женщина стала сомневаться в верности своего избранника. Вопрос встал настолько остро, что мужчина ударил любовницу по лицу. И сожительница ответила ножом в живот.

- От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. Кочубеевский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), - сказано в сообщении ведомства.

Женщину арестовали. Расследование продолжается.