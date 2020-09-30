Аграрная компания со Ставрополья задолжала 120 млн рублей по налогам

В Буденновском городском округе расследуют уголовное дело об уклонении от налогов. В деле фигурирует бывший директор АПК "Петропавловское", сумма задолженности - более 120 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.

Фирма не платила налоги с января 2016 по декабрь 2017 года. Экс-директор не платил налог на добавленную стоимость и прибыль. В налоговую он поставлял декларации с ложной информацией. За 2 года аграрии задолжали 120,2 млн рублей.

- Буденновский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ. Данное уголовное дело возбуждено СКР по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю, - сказано в сообщении СКР по СК.

Документы изъяты. Назначена судебно-бухгалтерская экспертиза.