Ставропольское «Динамо» проиграло в матче Кубка России клубу «Крылья Советов»

В Ставрополе 30 сентября состоялся матч элитного группового раунда между ставропольским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов».

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва), ассистировали судьи на линиях Кирилл Шорин (Орёл) и Владислав Французов (Нижнекамск).

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу самарцев.

«Крылья Советов» после победы вышли в лидеры группы, ставропольское «Динамо» идет на втором месте.

В заключительном матче группового раунда «Крылья Советов» 21 октября сыграют с волгоградским «Ротором», которому было ранее засчитано техническое поражение за неявку на матч со ставропольской командой.