На Ставрополье медики применяют препараты против коронавируса

В стационарных условиях медики Ставрополья применяют лекарства против коронавируса. Ранее сообщалось, что в нашем крае ожидают поступления препаратов от коронавируса, предназначенных для лечения больных в амбулаторных условиях. Они в скором времени поступят в аптечную сеть региона.

За несколько месяцев пандемии в крае подготовлены все необходимые условия для лечения больных COVID-19, врачи научились бороться с инфекцией. Вместе с тем, пока эти препараты могут использоваться только в условиях стационаров.

Препараты включат в перечень жизненнонеобходимых и важнейших лекарственных препаратов. После этого цена на них не будет рыночной. Она будет контролироваться государством для того, чтобы избежать завышения обоснованной стоимости.

При этом препараты предназначаются не для профилактики, а для лечения заболевания, поэтому будут отпускаться только по рецепту врача.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, переведут ли школьников на дистанционное обучение со второй четверти.

На сегодняшний день учебных заведениях региона ежедневно мониторят ситуацию заболеваемости учителей и учеников.