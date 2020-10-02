За последние сутки диагноз от коронавирусной инфекции скончались еще 4 жителя Ставрополья Фото: Архив "КП"

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 149 человек. Всего число зараженных в регионе достигло 16375. За последние сутки удалось выздороветь 215 пациентам. А за все время болезнь победили 11759.

К сожалению, за последние сутки диагноз от коронавирусной инфекции скончались еще 4 жителя Ставрополья. Всего в регионе жертвами болезни стали 328 человек.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашем крае ожидают поступления препаратов от коронавируса, предназначенных для лечения больных в амбулаторных условиях. Они в скором времени поступят в аптечную сеть региона.

За несколько месяцев пандемии в крае подготовлены все необходимые условия для лечения больных COVID-19, врачи научились бороться с инфекцией.

Вместе с тем, пока эти препараты могут использоваться только в условиях стационаров.

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