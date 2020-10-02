В Ставрополе 2 октября проходят утренние рейды ГИБДД по контролю за пассажироперевозчиками

Правоохранители проверяют техническое состояние автобусов и маршруток перед выпуском их на линию Фото: Андрей ДЕТЦЕЛЬ

Сегодня 2 октября, с 05:00, в Ставрополе сотрудники Госавтоинспекции и Ространснадзора проводят рейды по контролю за обеспечение требований безопасности на пассажирском автотранспорте.

Правоохранители проверяют техническое состояние автобусов и маршруток перед выпуском их на линию, участвуют в предрейсовом медицинском осмотре водителей, проверяют необходимую транспортную документацию.

Эти меры могут спровоцировать скоплением людей на остановочных площадках общественного транспорта в утренние часы по причине не желания неблагонадежных пассажироперевозчиков выпускать автобусы и маршрутки на линию, стараясь избежать ответственности за допускаемые нарушения угрожающие безопасности пассажиров.

Информацию по этому поводу направят в администрацию Ставрополя для принятия мер реагирования. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

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