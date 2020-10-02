В Ставрополе убрали «зебру», где погибли три человека

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

На перекрестке улиц Серова и Доваторцев Ставрополя приняли решение убрать один из пешеходных переходов, Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Это один из сложных участков — постоянные пробки и частые аварии. Там на пешеходном переходе уже погибли три человека.

Также для нормального движения транспорта там дополнительно установили дорожные знаки.

До этого такие же работы провели еще на одном сложном перекрестке города — проспекта Кулакова и Юности. После демаркировки пешеходного перехода, по данным краевого управления МВД, аварийность на этом участке заметно снизилась.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сегодня 2 октября, с 05:00, в Ставрополе сотрудники Госавтоинспекции и Ространснадзора проводят рейды по контролю за обеспечение требований безопасности на пассажирском автотранспорте.

Правоохранители проверяют техническое состояние автобусов и маршруток перед выпуском их на линию, участвуют в предрейсовом медицинском осмотре водителей, проверяют необходимую транспортную документацию.

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