В Ставрополе 3 и 4 октября пройдет ярмарка выходного дня

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе 3 октября на нескольких улицах развернется ярмарка выходного дня. Так, в субботу она откроется на улицах: Васильева 35\1, Трунова, 134, Ленина 74\17. В воскресенье, 4 октября ярмарка развернется на - ул. Серова, 466.

Гостям и жителям Ставрополя представят сезонные фрукты и овощи, мед и сладости, свежая выпечка и бакалейные товары, рыба и копчености.

Кстати, на ближайших выходных производители обещали привезти много картофеля, у которого, сейчас, что называется, сезон. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

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Также для нормального движения транспорта там дополнительно установили дорожные знаки (подробнее)