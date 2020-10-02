На Ставрополье упрощают распоряжение материнским капиталом на обучение детей

Раньше семьям, которые решили направить его на эти цели, нужно было представить в ПФР копию договора из учебного заведения об оказании платных образовательных услуг Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Хорошая новость для родителей. В регионе упрощают распоряжение материнским капиталом на обучение детей.

Раньше семьям, которые решили направить деньги на эти цели, нужно было представить в ПФР копию договора из учебного заведения об оказании платных образовательных услуг.

Теперь, если между отделением фонда и такой организацией заключено соглашение, родителям достаточно подать в ПФР только заявление о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно.

Напомним, что нашем крае автоматически продлили два вида соцпособий на детей. Речь идет о пособии на малыша и ежемесячной выплате на третьего и последующего детей.

Родителям никаких документов подавать не надо. Выплаты продлили на год, срок продления определяется с учетом последней даты обращения.

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