Депутаты рассмотрят вопрос об увольнении экс-мэра Георгиевска

Мэр Максим Клетин. Фото: администрация Георгиевска

Скандально прославившегося в России главу Георгиевского городского округа Максима Клетина предложили отправить в отставку.

Прокуратура и Следственный комитет направили в окружную Думу представление о соответствии Клетина занимаемой должности.

Местным парламентариям предложили рассмотреть вопрос о досрочном лишении его полномочий. Об этом пишет Телеграм-канал «координаты СКайФОлл».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье завершили расследование громкого уголовного дела против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.

Чиновника обвиняют в использовании заведомо подложного документа, а также в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

По данным ведомства, в октябре 2017 года Клетин должен был предоставить в администрацию округа для трудоустройства на должность первого заместителя главы администрации Георгиевского городского округа документы.

А в ноябре 2017 года - в комиссию по отбору кандидатов на должность главы городского округа.

Клетин принес туда заведомо подложный диплом о получении им высшего профессионального образования в одном из вузов по специальности «Металлургические машины и оборудование».

На самом деле чиновник не получал там образование, так как его отчислили.

Кроме этого, Макисим Клетин в 2018 и 2019 годах во время ссор со своей знакомой угрожал ей избиением и убийством, в том числе, приставляя нож, и имитируя ее удушение.

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