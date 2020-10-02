На Кавминводах на горе Змейка заметили редкое облако-линзу

Фото: pyatigorsk_online •

Некоторым жителям Кавминвод 1 октября посчастливилось стать очевидцами довольно редкого природного явления. А если точнее — лентикулярного облака, окутавшего вершину горы Змейки. Снимок облака-линзы выложили в сеть.

В комментариях местные восхитились уникальным зрелищем.

- Приезжаешь на Кавказ, а у них даже горы в папахе;

- Лентикулярное облако - очень редкое природное явление, как фотографу повезло; - считает подписчица паблика;

- Змейка в шапке, словно намекает, что холода уже не за горами. Классное фото!

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что пыльная буря, охватившая на днях почти все Ставрополье, стала самой масштабной за последние 10 лет. В вызвана пыльная буря тем, что за два последних месяца на большей территории края осадков выпало значительно меньше нормы.