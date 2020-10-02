В Ставрополе выбрали лучшие летние кафе

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе завершился смотр-конкурс «Лучшее летнее кафе. В нем поучаствовали около 70 летних площадок общественного питания, но до финала дошли только 10. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Все финалисты порадовали конкурсное жюри оригинальностью, новизной, использованием современных конструкций.

Разнообразные подвесные кашпо, вазоны, ампельные композиции, декоративные деревья, мини-клумбы радуют взоры посетителей.

В администрации Ставрополя прошло торжественное награждение победителей. Среди них летние рестораны «KFC», «Веранда», «Скиф».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 3 октября на нескольких улицах развернется ярмарка выходного дня. Так, в субботу она откроется на улицах: Васильева 35\1, Трунова, 134, Ленина 74\17. В воскресенье, 4 октября ярмарка развернется на - ул. Серова, 466.

Гостям и жителям Ставрополя представят сезонные фрукты и овощи, мед и сладости, свежая выпечка и бакалейные товары, рыба и копчености.

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