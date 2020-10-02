В Ставрополе радио «Комсомольская правда» и сотрудники ГИБДД провели акцию «Пристегнись и улыбнись!»

Журналисты и правоохраители призывают ставропольцев заботиться о себе и пассажирах, всегда используя ремень безопасности
Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ
В Ставрополе прошла популярная акция «Пристегнись и улыбнись!». По традиции ее провели журналисты радио «Комсомольская правда-Ставрополь». В этот раз акцию посвятили Всемирному дню улыбки.
Так, журналисты «Комсомолки» вместе с инспекторами ставропольского ГИБДД устроили особый рейд для водителей краевого центра. Они останавливали на оживленном перекрестке водителей.
Законопослушные автолюбители получали свежий выпуск газеты «Комсомольская правда» и фирменную печатную продукцию издательского дома «КП»
Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ
Законопослушные автолюбители получали свежий выпуск газеты «Комсомольская правда» и фирменную печатную продукцию издательского дома «КП».
Журналисты «Комсомолки» вместе с инспекторами ставропольского ГИБДД устроили особый рейд для водителей краевого центра
Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ
Ехавших без ремней водителей, к счастью, не нашлось. Журналисты и правоохраители призывают ставропольцев заботиться о себе и пассажирах, всегда используя ремень безопасности и детские кресла.