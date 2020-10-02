Население края стало преодолевать предубеждение по поводу районных больниц, якобы, там лечат хуже Фото: Архив "КП"

Врачи Ставрополья научились лечить коронавирусную инфекцию в соответствии с рекомендациями Минздрава и постоянно совершенствуют свои знания с учетом новых открытий и изменений. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников

По его словам, квалификация районных врачей, прошедших подготовку, ничуть не уступает врачам из краевых клиник.

Население края стало преодолевать предубеждение по поводу районных больниц, якобы, там лечат хуже.

- В каждом медучреждении, переоборудованном для лечения больных Covid-19, сегодня достаточно обученного персонала. Их квалификация и наличие препаратов позволяет лечить самых тяжёлых пациентов в любом районе Ставропольского края. Качественно это лечение не отличается. К примеру, много положительных отзывов поступает о врачах из Апанасенковского, Кочубеевского районов. Работники здравоохранения по всему краю спасли около 12 тыс. человек, - отметил министр.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 149 человек. Всего число зараженных в регионе достигло 16375. За последние сутки удалось выздороветь 215 пациентам. А за все время болезнь победили 11759.

К сожалению, за последние сутки диагноз от коронавирусной инфекции скончались еще 4 жителя Ставрополья. Всего в регионе жертвами болезни стали 328 человек.