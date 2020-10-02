В Ставрополе выяснили причины едкого запаха в воздухе

Ставропольцы вечером 1 октября почувствовали в воздухе подозрительный едкий запах. Кто-то из горожан ощущал запах сгоревшей проводки, а кому-то чувствовался запах фейерверков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр природных ресурсов и окружающей среды Ставрополья Андрей Хлопянов опубликовал результаты анализов проб воздуха.

Он сообщил, что причиной неприятного запаха, который накануне чувствовали жители Ставрополя, стали пожары.

— Концентрация вредных веществ не превышает предельно допустимый уровень. Наблюдается небольшое увеличение количества взвешенных частиц из-за мощной пылевой бури, обрушившейся на Ставрополье. Сильный ветер принес запах, вызванный пожарами на сопряженных территориях края, — заявил Хлопянов. Глава краевого министерства также уточнил, что специалисты экологической лаборатории продолжат мониторинг состояния воздуха.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жители Ставрополя вечером 1 октября почувствовали в воздухе подозрительный едкий запах. Кто-то из горожан ощущал запах сгоревшей проводки, а кому-то чувствовался запах фейерверков.

Из-за многочисленных жалоб жителей Ставрополя на едкий запах, по поручению губернатора края, передвижной экологический пост министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона проводит анализ воздуха для определения концентрации вредных веществ.

После того, как эксперты получат результат анализа, информацию сообщает жителям Ставрополя.