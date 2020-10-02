В Ставрополе выяснили причины едкого запаха в воздухе

Ставропольцы вечером 1 октября почувствовали в воздухе подозрительный едкий запах. Кто-то из горожан ощущал запах сгоревшей проводки, а кому-то чувствовался запах фейерверков
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Министр природных ресурсов и окружающей среды Ставрополья Андрей Хлопянов опубликовал результаты анализов проб воздуха.
Он сообщил, что причиной неприятного запаха, который накануне чувствовали жители Ставрополя, стали пожары.
— Концентрация вредных веществ не превышает предельно допустимый уровень. Наблюдается небольшое увеличение количества взвешенных частиц из-за мощной пылевой бури, обрушившейся на Ставрополье. Сильный ветер принес запах, вызванный пожарами на сопряженных территориях края, — заявил Хлопянов. Глава краевого министерства также уточнил, что специалисты экологической лаборатории продолжат мониторинг состояния воздуха.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жители Ставрополя вечером 1 октября почувствовали в воздухе подозрительный едкий запах. Кто-то из горожан ощущал запах сгоревшей проводки, а кому-то чувствовался запах фейерверков.
Из-за многочисленных жалоб жителей Ставрополя на едкий запах, по поручению губернатора края, передвижной экологический пост министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона проводит анализ воздуха для определения концентрации вредных веществ.
После того, как эксперты получат результат анализа, информацию сообщает жителям Ставрополя.