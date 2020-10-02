Система здравоохранения Ставрополья готова к любому развитию событий по коронавирусу

Сообщается, что подавляющее большинство пациентов с подтверждённым диагнозом Covid-19 переносит болезнь в легкой и средней степени тяжести и не требует госпитализации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Система здравоохранения Ставрополья непрерывно совершенствуется в период пандемии по коронавирусу и сегодня готова к новым возможным вызовам. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

- С весны развёрнуто 2 803 инфекционные койки, прорабатывается вопрос о создании ещё 500, - отметил глава Минздрава Ставрополья.

В регионе выстроена эффективная система маршрутизации пациентов. Ставрополье условно разделено на три зоны, в каждой из которых координатор непрерывно занимается распределением больных, у которых выявлен Covid-19.

Сообщается, что подавляющее большинство пациентов с подтверждённым диагнозом Covid-19 переносит болезнь в легкой и средней степени тяжести и не требует госпитализации. Многие болеют в скрытой форме. У порядка 8-9% зараженных отмечается тяжелое течение коронавирусной инфекции. Этих больных лечат только в стационарных условиях.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье откроются три дополнительных ПЦР-лаборатории по тестированию на коронавирус. Они помогут сократить ожидание результатов тестов — до 48 часов. Об этом сообщил министр здравоохранения края Владимир Колесников.

Количество лабораторий увеличится до 26. Ускорят процесс выявления заболеваний.