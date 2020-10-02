Жительница Пятигорска выступит на шоу «Танцы» на ТНТ

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В эту субботу, 3 октября в новом выпуске шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ снова покажут пятигорские танцы. Об этом сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.

Злата Черемская, как и пятигорская участница предыдущего кастинга Ирина Китэкуло, представляет стиль afro dance, который является скорее смесью танцевальных стилей и направлений afrohouse, afro fusion, azonto, kuduro и др.

- Я влюбилась в афро музыку и нашла себя именно в этом танце, - поделилась участница популярного шоу.

Злата занимается танцами с 6 лет. И как признается девушка, перед кастингом она волнуется. Но при этом, думает, что будет довольна своим выступлением.

- Надеюсь получить незабываемые эмоции, - сетукт Злата. Понравится ли афродэнс в исполнении Златы искушенным наставникам проекта – Татьяне, Мигелю и Егору, а также приглашенному члену жюри Александру Гудкову, можно будет увидеть уже в эту субботу 3 октября в 20:00.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что участницей телевизионного проекта "Пацанок 5" стала Алина Романова из Ставрополя.

Девушке 22 года, она работает медицинской сестрой в Ставропольской краевой клинической специализированной психиатрической больнице №1. По ее признанию, в основном она взаимодействует с детьми, больными шизофренией.

- Они начинают нести всяческий бред. Падают на пол. Пока им не вколешь успокоительного - они не уймутся, - говорит Алина в интервью.

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