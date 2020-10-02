В Ставрополе на Западном обходе ограничат движение транспорта

Фото: пресс-служба администрации СТаврополя

В Ставрополе на Западном обходе из-за ремонта дороги ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Так, с 06.00 до 19.00 3 октября перекроют движение на улице Западный обход от Пирогова до проспекта Российского. Автомобили смогут проехать по противоположной дороге.

На следующий день в это же время ограничения введут от проспекта Российского до улицы Приозерной. Помимо этого, движение перекроют 6 числа от Приозерной до Ленина.

Администрация Ставрополя просит с пониманием отнестись к этим изменениям. А также приносим извинения за временные неудобства.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на перекрестке улиц Серова и Доваторцев Ставрополя приняли решение убрать один из пешеходных переходов, Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Это один из сложных участков — постоянные пробки и частые аварии. Там на пешеходном переходе уже погибли три человека.