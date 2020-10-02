В Ставрополе санитарный вертолет доставил пациента после серьезной операции

Фото: https://www.instagram.com/p/CF1tcklFbZh/

Вертолет санитарной авиации впервые транспортировал пациента из Буденновского района.

Так, молодой мужчина поступил в Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1 29 сентября с диагнозом одонтогенная флегмона шеи – это гнойно-воспалительное заболевание, представляющее серьезную опасность для жизни.

Врачи провели экстренную операцию, после которой пациент получал интенсивную терапию в условиях реанимационного отделения.

Фото: https://www.instagram.com/p/CF1tcklFbZh/

- 2 октября, по стабилизации состояния больного, наши врачи вместе с краевыми специалистами приняли решение осуществить эвакуацию пациента с помощью борта санавиации, - рассказал глава муниципалитета Андрей Соколов.

Сейчас мужчина уже доставлен в Краевую клиническую больницу Ставрополя для прохождения дальнейшего лечения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что врачи Ставрополья научились лечить коронавирусную инфекцию в соответствии с рекомендациями Минздрава и постоянно совершенствуют свои знания с учетом новых открытий и изменений. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников

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