В Ставрополе санитарный вертолет доставил пациента после серьезной операции

Фото: https://www.instagram.com/p/CF1tcklFbZh/
Вертолет санитарной авиации впервые транспортировал пациента из Буденновского района.
Так, молодой мужчина поступил в Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1 29 сентября с диагнозом одонтогенная флегмона шеи – это гнойно-воспалительное заболевание, представляющее серьезную опасность для жизни.
Врачи провели экстренную операцию, после которой пациент получал интенсивную терапию в условиях реанимационного отделения.
Фото: https://www.instagram.com/p/CF1tcklFbZh/
- 2 октября, по стабилизации состояния больного, наши врачи вместе с краевыми специалистами приняли решение осуществить эвакуацию пациента с помощью борта санавиации, - рассказал глава муниципалитета Андрей Соколов.
Сейчас мужчина уже доставлен в Краевую клиническую больницу Ставрополя для прохождения дальнейшего лечения.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что врачи Ставрополья научились лечить коронавирусную инфекцию в соответствии с рекомендациями Минздрава и постоянно совершенствуют свои знания с учетом новых открытий и изменений. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников
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