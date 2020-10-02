«Телефонного террориста» осудили на Ставрополье

В Ставропольском крае прошел суд над «телефонным террористом» из Буденновска, который из дома позвонил в экстренные службы с сообщением о минировании частного строения. «Шутник» назвал точный адрес, по которому выехали следственно-оперативная группа и спасатели. Бомбы не нашли.

В суде подозреваемый полностью признал вину в ложном вызове. Его приговорили к году ограничения свободы – это время запрещается покидать Буденовский район и менять место жительства без согласования. Кроме того, осужденному необходимо раз в месяц отмечаться.

В силу приговор не вступил.