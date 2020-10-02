«Стокгольмский синдром?»: в Дагестане жители поддерживают пойманных беглецов из ИК-2

Сбежавших выдал пастух

В Дагестане еще во время поимки шестерых беглецов из ИК-2 в поселке Шамхал местные в сети молились, «чтобы их не нашли», предлагали даже свой кров. А теперь, когда на территории Калмыкии всех задержали, жители республики убиваются проявленной силовиками «жестокости» по отношению к рецидивистам в бегах. В Instagram МВД РД по этому поводу разместили сообщение с призывом «рассуждать адекватно» и видеть вещи такими, какие они есть.

- Сочувствующие убийцам и наркоторговцам, погубившим не одну жизнь, вы правда хотите жить в процветающем Дагестане? – обращаются к местным. - Как это возможно в обществе, где шесть беглых, особо опасных преступников, осужденных за жестокие убийства и торговлю наркотиками, сбежавших из колонии строгого режима, получают такое одобрение и поддержку?

В частности, у жителей республики спрашивают: «Стокгольмский синдром? Или полная подмена понятий?». Представители МВД всерьез озадачены, видя происходящее в сети.

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