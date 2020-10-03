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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 153 человека

За сутки выписано 110 жителей
Ольга ОСТРОВСКАЯОльга ОСТРОВСКАЯ
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На Ставрополье еще 153 человека заразились коронавирусом

На Ставрополье еще 153 человека заразились коронавирусом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье за сутки ещё 153 человека заразились новой коронавирусной инфекцией, 110 жителей сняты с медицинского учета. Общее число заболевших на 3 октября — 16 528 человек. Из них 11 869 ставропольцев выздоровели.

— Со всеми заболевшими работают врачи. Необходимые ресурсы для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в нашем крае по-прежнему есть. Однако, к сожалению, последнее слово за медициной остаётся не всегда. За прошедшие сутки — 3 летальных случая. Глубокие соболезнования родным и близким скончавшихся пациентов, — написал в Instagram глава региона Владимир Владимиров.

Отметим, что процент выздоровевших за последний месяц несколько вырос. Если в начале сентября речь шла о 67% вылечившихся, то сейчас с медицинского учета снято уже почти 72% всех заболевших, что говорит о позитивных тенденциях. Число больных остается на одном уровне больше месяца — порядка 140 зараженных в день.