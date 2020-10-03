В Кисловодске таксист обокрал слепого, попросившего о помощи

Бесчестный таксист обокрал слепого, попросившего его о помощи Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кисловодске водитель такси обокрал слепого клиента, попросившего о помощи. Речь идет о 13 тысячах рублей, которых недосчитался мужчина. Подозреваемого уже задержали, полиция ведет расследование.

Как рассказал правоохранителям потерпевший, он вызвал такси и предложил водителю помочь за небольшое вознаграждение. Список дел был прост: купить необходимые продукты и товары быта, заехать банк, чтобы снять деньги с карточки. «Добросердечный» таксист согласился.

Однако, когда инвалид вернулся домой и проверил деньги с помощью специального мобильного приложения, он недосчитался 13 тысяч рублей. Пришлось идти в полицию.

Сотрудники МВД быстро нашли подозреваемого. Им оказался 27-летний мужчина. Он сознался в преступлении и рассказал, что деньги уже успел потратить.

— Следственным отделом ОМВД России по городу Кисловодску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Бессовестному таксисту грозит до пяти лет лишения свободы.