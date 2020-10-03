На Ставрополье планируют производить до 100 тонн улиток

На Ставрополье производят деликатесных улиток Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье развивают промышленное производство улиток. В первый сезон получено 6 тонн мяса, однако в планах серьезное развитие — до 100 тонн деликатесной продукции в год.

Как объясняет пресс-служба Министерства сельского хозяйства Ставрополья, улитки очень востребованы в Москве, их закупают лучшие рестораны. Кроме того, слизь улиток используется в косметической медицине. Результатом создания такого необычного производства для края являются и рабочие места и приятные отчисления в казну.