Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Думе Ставрополья задумались об открытии кинотеатров

Депутаты обсудили острый вопрос в пятницу
Ольга ОСТРОВСКАЯОльга ОСТРОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Во главу угла будет ставится здоровье жителей, поэтому ждать скорейшего открытия кинозалов не стоит

Во главу угла будет ставится здоровье жителей, поэтому ждать скорейшего открытия кинозалов не стоит

Фото: Андрей АБРАМОВ

600 миллионов рублей потеряли ставропольские кинотеатры за период пандемии и коронавирусных ограничений. Ресурсы на исходе. Острый вопрос необходимости открытия кинозалов обсудили в краевой Думе. Однако пока надежд увидеть фильмы на большом экране немного.

На встрече в Думе представители киноотрасли жаловались на расходы. Оплата помещений и зарплаты сотрудников тяжелым грузом легли на их плечи в условиях полного отсутствия доходов. Чиновники предложили бизнесменам дополнительные меры поддержки — единственное, что на данный момент видится возможным.

Вопрос возможного открытия кинотеатров также не могли обойти стороной. В ближайшее время будет подготовлено обращение с просьбой разрешить хотя бы частичное открытие. Депутаты подчеркнули, что в условиях современных кинозалов с хорошей рециркуляцией воздуха, а также, например, шахматной рассадки зрителей, вероятность открытия есть.

Однако решение будет принимать Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса. И никаких гарантий положительного ответа, к сожалению, нет. Во главу угла, в любом случае, будет ставиться здоровье жителей края.