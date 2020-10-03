В Думе Ставрополья задумались об открытии кинотеатров

Во главу угла будет ставится здоровье жителей, поэтому ждать скорейшего открытия кинозалов не стоит Фото: Андрей АБРАМОВ

600 миллионов рублей потеряли ставропольские кинотеатры за период пандемии и коронавирусных ограничений. Ресурсы на исходе. Острый вопрос необходимости открытия кинозалов обсудили в краевой Думе. Однако пока надежд увидеть фильмы на большом экране немного.

На встрече в Думе представители киноотрасли жаловались на расходы. Оплата помещений и зарплаты сотрудников тяжелым грузом легли на их плечи в условиях полного отсутствия доходов. Чиновники предложили бизнесменам дополнительные меры поддержки — единственное, что на данный момент видится возможным.

Вопрос возможного открытия кинотеатров также не могли обойти стороной. В ближайшее время будет подготовлено обращение с просьбой разрешить хотя бы частичное открытие. Депутаты подчеркнули, что в условиях современных кинозалов с хорошей рециркуляцией воздуха, а также, например, шахматной рассадки зрителей, вероятность открытия есть.

Однако решение будет принимать Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса. И никаких гарантий положительного ответа, к сожалению, нет. Во главу угла, в любом случае, будет ставиться здоровье жителей края.