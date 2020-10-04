Дожди и ветер обещают синоптики на Ставрополье

В Ставропольском крае очередная рабочая неделя начнётся с дождей и усиления ветра. В региональном Гидрометцентре сообщают, что уже предстоящей ночью местами ожидаются осадки, а температура воздуха опустится до 8-10 градусов тепла. Днем 5 октября потеплеет до +18...+23, вероятность дождя сохранится. Возможно, что порывы ветра достигнут скорости 15-20 метров в секунду. Во вторник осадки маловероятны, воздух днем прогреется до 22 градусов выше нуля, но прогнозируются порывы ветра до 18 метров в секунду. В Ставрополье 6 октября дождь не обещают.