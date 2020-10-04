Ночью в Дагестане иномарка сбила 8-летнего мальчика

В Дагестане в полночь 4 октября 22-летний водитель «Toyota Camry» из Каспийска сбил внезапно появившегося на проезжей части маленького мальчика. Ребенка с различными травмами госпитализировали в Детскую республиканскую больницу Махачкалы. ДТП попало на видео:

В МВД по РД рассказали, что после случившегося собран материал для принятия процессуального решения. Но при этом отметили:

- Благодаря соблюдению скоростного режима водителем автомобиля, к счастью, обошлось без трагедии, мальчик жив! Но! Уважаемые родители! Объясняйте детям правила поведения на дороге!

В сети местные жители задаются вопросом: почему маленькие дети гуляли по проезжей части в 12 часов ночи.