В Железноводске на Курортном озере появится «гламурный кемпинг»

В городе-курорте Ставрополья появятся 15, так называемых, «глэмпингов». Это такие современные быстро возводимые мини-гостиницы со светом, электричеством и мебелью. Новинка разместится на Курортном озере в Железноводске. Предполагается, что так развивают популярный сегодня экотуризм.

По словам главы города Евгения Моисеева, глэмпинги с панорамными крышами в живописном Железноводске привлекут отдыхающих на новогодние каникулы. Кстати, само понятие так и переводится «гламурный кемпинг». Просто сферы со всеми удобствами превосходят простые палатки, но сохраняют присущую им атмосферу «дикого» отдыха на природе.