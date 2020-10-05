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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 149 человек

В регионе от инфекции скончались 332 пациента
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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К сожалению, в крае продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом

К сожалению, в крае продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 149 человек.

Число заболевших достигло 16827. Выздоровели за все время – 12008. За последние сутки болезнь победили 70 жителей.

К сожалению, в крае продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом. Так, за сутки жертвами болезни стал человек.

А за все время 332. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

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