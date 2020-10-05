На Ставрополье провели больше 577 тысяч тестов на коронавирус

Охват тестированием сегодня составляет 194 человек на 100 тысяч населения. Карантинные мероприятия завершены в отношении 70291 человека Фото: Архив "КП"

На Ставрополье за прошедшие сутки лаборатории провели 6804 исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. В среднем за последнюю неделю выполняется 5440 тестов в день. Всего сделано 572909 тестов.

Охват тестированием сегодня составляет 194 человек на 100 тысяч населения. Карантинные мероприятия завершены в отношении 70291 человека.

Их сняли с медицинского наблюдения, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Под медицинским наблюдением находятся 9823 человека.

На сегодняшний день число зараженных коронавирусом достигло 16827. За сутки диагноз подтвердился еще у 149 жителей региона.

Всего умерших на Ставрополье – 332. А за последние сутки скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.