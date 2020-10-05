Хирурги Ставрополья «в прямом эфире» провели сложную операцию на мозге

Ставрополье теперь один из обучающих центров России по лечению пороков развития головного мозга. Своим опытом ставропольские врачи делятся в «прямом эфире». Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Так, на днях хирурги краевой клинической больницы провели онлайн, с применением телемедицины, две сложнейшие операции, направленные на восстановление работы головного мозга.

Обе с помощью современных малоинвазивных методов. Как рассказал Владимиров, за ними следили коллеги из других регионов, для которых эти операции стали обучающими.

Всего подобных сложных вмешательств врачи краевой больницы проводят 150-160 в год. По этому показателю Ставрополье в четвёрке лучших в России, впереди только федеральные центры.

Проводят подобные операции в основном молодые хирурги.

- Горжусь тем, что в нашем крае есть такие профессионалы! Поздравляю коллектив больницы с новой победой! Продолжаем работать, делая медицину края более современной, - обратился к медикам губернатор Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что врачи Ставрополья научились лечить коронавирусную инфекцию в соответствии с рекомендациями Минздрава и постоянно совершенствуют свои знания с учетом новых открытий и изменений. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

По его словам, квалификация районных врачей, прошедших подготовку, ничуть не уступает врачам из краевых клиник.

Население края стало преодолевать предубеждение по поводу районных больниц, якобы, там лечат хуже.