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Житель Ставрополья из-за плохих новостей разбил бетонную урну

Против него возбудили уголовное дело по статье «Вандализм»
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото: пресс-служба краевого управления МВД России

Фото: пресс-служба краевого управления МВД России

В отдел полиции города Новопавловска с заявлением о порче имущества обратился руководитель одного из учреждений Кировского городского округа. Подозреваемым оказался 24-летний местный житель.

Молодого человека доставили в окружной отдел полиции, где он признался в содеянном.

Парень пояснил, что, разговаривая по телефону, услышал новости, которые ему не понравились, и со злости нанес несколько ударов ногой по бетонной урне, тем самым разбив ее.

Против молодого злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

ЧП